Цыганка задержана за кражу денег у 83-летней рязанки

Сотрудники полиции по «горячим следам» раскрыли кражу 80 тысяч рублей из дома пенсионерки в селе Уда. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратилась 83-летняя жительница села Уда, которая сообщила, что из ее дома похитили 80 тысяч рублей. Пенсионерка сообщила, что сбережения пропали после визита пяти женщин цыганской внешности.



На место немедленно выехали сотрудники полиции, которые опросили пострадавшую и выяснили, что незнакомые женщины проникли в дом пенсионерки под предлогом покупки картофеля. Видимо, пока несколько женщин отвлекали пенсионерку разговорами, одна незаметно проникла в комнаты, осмотрела мебель, нашла и забрала деньги.



Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» опросили жителей села и нашли свидетеля. Он видел пятерых незнакомок цыганской внешности и автомобиль, на котором они передвигались. Полицейские установили госномер этого автомобиля и передали ориентировку на розыск злоумышленниц сотрудникам полиции, обслуживающим соседние районы.



Вскоре в Шацком районе инспекторы ДПС ГИБДД заметили разыскиваемый автомобиль, остановили его и препроводили водителя и пассажирок в отдел полиции. Там оперативники установили, что непосредственно к хищению причастна 44-летняя жительница города Сасово. Водитель и остальные пассажирки – родственники и соседи злоумышленницы выступали в роли отвлекающего действия.



Злоумышленницу задержали. Ранее она уже была судима за кражу, совершенную при аналогичных обстоятельствах. К соучастникам будут применены меры воздействия в соответствии с действующим законодательством. Похищенное изъяли.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



УМВД России по Рязанской области обращаются к жителям региона: обязательно проведите профилактические беседы со своими пожилыми родственниками, объясните, что не следует пускать в жилище незнакомцев, разъясните и другие рекомендации как не стать жертвой мошеннических действий или хищения. Пожилые люди бывают излишне доверчивы и невнимательны — этим пытаются пользоваться преступники. Необходимо научить пенсионеров противостоять уловкам злоумышленников.



Также полицейские призывают жителей области присматривать за пожилыми людьми, проживающими по соседству. Если Вы заметили людей, которые обращаются к пенсионерам, или ведут себя подозрительно, то необходимо запомнить их внешность, марку и госномер автомобиля, на котором они передвигаются, и немедленно сообщить эту информацию в полицию по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).

