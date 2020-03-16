Четверть жителей Рязанской области пользуется соцподдержкой по оплате ЖКУ ﻿

Каждый месяц жителям города Рязани и области необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги. На основании действующего законодательства отдельным категориям граждан предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме. В отличие от субсидий она носит постоянный характер и не зависит от уровня доходов семьи. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньстата.



По состоянию на 31 декабря 2019 года социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг пользовались 302,6 тыс. человек (каждый четвёртый житель области). Объём средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки, за 2019 год составил 2 240,4 млн рублей, что на 2,7% выше уровня 2018 года. 48,3% средств было выделено из федерального бюджета, 51,6% – из регионального, 0,1% – из местного.



Среднемесячный размер социальной поддержки в среднем на одного пользователя составил 617 рублей, что на 2,1% выше уровня прошлого года.

