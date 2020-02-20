Бывшего рязанского чиновника оштрафовали за передачу квартиры подчинённому

Бывший глава администрации Шилова в качестве наказания за превышение должностных полномочий получил судебный штраф. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.



Следователи установили, что в феврале 2017 года чиновник передал своему подчинённому по договору соцнайма двухэтажную квартиру в посёлке Шилово. При этом законных оснований для передачи жилья он не имел. Квартиру впоследствии новый хозяин приватизировал.



Решение о приватизации затем было опротестовано прокурором. В итоге суд её отменил, квартира вернулась в собственность муниципального образования.



Бывший глава администрации посёлка Шилово заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд его просьбу удовлетворил.



Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

