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«Братцы-Рязанцы» исполнили «купеческие байки»

Фото: Рязанская областная филармония

В среду, 14 августа, в Рязанской областной филармонии выступил ансамбль «Братцы-Рязанцы». Концерт прошёл в рамках II международного Форума древних городов, который проходит в Рязанской области с 14 по 18 августа.

Ансамбль выступил с программой «Купеческие байки». Слушатели вместе с артистами «прогулялись» по улицам Рязани и узнали об истории здания Гостиного двора, в котором сейчас расположен зал камерной музыки Областной филармонии.

Уже сегодня рязанцев ждёт ещё одно выступление артистов филармонии — показ оперы «Иоланта» с участием Рязанского камерного хора и музыкантов Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Начало в 20.30. Вход свободный.

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