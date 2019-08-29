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В Рязанской области на развитие культуры направят более 150 млн рублей

В четверг, 29 августа, в Рязанской областной филармонии прошёл семинар-совещание руководителей органов управления культуры муниципальных образований региона и образовательных учреждений сферы культуры Рязанской области. Темой обсуждения стали перспективы развития региональной системы художественного образования в условиях реализации национального проекта «Культура».

– Сегодня Президентом РФ поставлены масштабные задачи по развитию культуры. В Рязанской области только в 2019 году СВЫШЕ 153 МЛН РУБЛЕЙ будет направлено на реализацию нацпроекта по культуре. Это большие средства, которые должны быть использованы максимально эффективно. Новые музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы получат профильные учреждения образования, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Участники семинара-совещания обсудили вопросы о современном состоянии и перспективах развития художественного образования отрасли культуры региона, партнёрских отношений детских школ искусств и региональных профессиональных образовательных организаций, вопросы управления образовательной организацией в условиях реализации нацпроекта «Культура».

Губернатор рассказал, что министр культуры РФ Владимир Мединский обещал поддержать реставрацию рязанского театра драмы и ТЮЗа.

— Мы надеемся на помощь в отношении реконструкции художественного музея имени Пожалостина, – подчеркнул Николай Любимов.

В рамках семинар-совещания губернатор Николай Любимов вручил региональные награды за выдающиеся достижения в сфере культуры.

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