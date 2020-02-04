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Благодаря поддержке РНПК рязанцы увидят картины русского художника

Мобильная экспозиция русского художника Михаила Кирсанова переехала в школу поселка Поляны Рязанского района. Это стало возможным благодаря поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества ПАО «НК «Роснефть». Ранее выставка «От Аграфениной Пустыни до Царского Села» размещалась в школе посёлка Варские.

Выставка посвящена 130-летию со дня рождения известного художника-пейзажиста Михаила Георгиевича Кирсанова. Наш знаменитый земляк родился в селе Аграфенина Пустынь Рязанского района, он оформлял портретную галерею георгиевских кавалеров в Ратной Палате Царского Села. В 2014 году при поддержке нефтяников юные хозяева Мещеры побывали в Звенигороде, где Кирсанов провёл последние годы жизни. Здесь ребята познакомились с внучкой художника. Так и появился этот краеведческий проект.

В экспозиции представлены более 20 репродукций картин рязанского периода жизни художника. Подлинники выставлялись в областном художественном музее. На выставке можно увидеть пейзажи Солотчи, Аграфениной Пустыни и окрестностей Рязанского района.

В ходе презентации выставки юные краеведы поделились опытом исследовательской работы и пригласили всех неравнодушных к совместной работе, чтобы лучше узнать историю и культуру региона.

Выставка работ Михаила Кирсанова является частью молодёжного проекта «Если мы не идём в музей, музей идёт к нам!». Организовать её помогли нефтяники в сотрудничестве с волонтёрами детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы №47. Из Полян выставка отправится в Заборье, затем в Агро-Пустынский филиал Полянской школы. Весной уникальная возможность посмотреть работы живописца представится и работникам АО «РНПК».

С 2011 года АО «РНПК» поддерживает инициативы волонтёров клуба «Хозяин Мещёры». За это время школьники поучаствовали в большом количестве экологических и исследовательских экспедиций. Только в 2019 году при поддержке нефтяников волонтёры посетили Российский музей леса в Москве, где познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. 50 юных исследователей и защитников природы приняли участие в научно-практической конференции «Мой исследовательский проект». В апреле провели лесовосстановительные работы в Рыбновском районе, где совместными усилиями высадили более 3,5 тысяч саженцев ели. В поездке к реке Проня волонтёры изучали местную флору и фауну. Свои наблюдения ребята направили специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.

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