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БК «Рязань» усилит Дурандин

В ближайших домашних матчах против ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС в составе БК «Рязань» может появится дебютант – 22-летний форвард Алексей Дурандин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дурандин (родился 11 сентября 1997 года, 200 см, 100 кг) – воспитанник кировского баскетбола.

Выступал за «Нижний Новгород – ДЮБЛ», «Нижний Новгород – молодежный» в Молодежной лиге ВТБ, «Вайт старс» и «Волжские сололы» в чемпионате АСБ, «Bulldogs» (все – Нижний Новгород) в чемпионате «3х3».

В сезоне-2019/20 за «Bulldogs» – 12 матчей, в среднем 2.3 очка; за «Волжских соколов» – 5 матчей, 12.6 очков, 0.2 передачи, 8.6 подборов, 1.0 перехват; в соревнования МЛБЛ-2019/20 выступал за «Университет Лобачевского» (Нижний Новгород) – 5 матчей, 15.4 очка, 0.4 передачи, 7.8 подбора, 1.8 перехвата.

– Алексей приезжал к нам еще перед началом сезона. Уже тогда он произвел благоприятное впечатление, и мы готовы были заключить с ним контракт. Но, к сожалению, против его выступлений в Первенстве ЦФО выступили в вузе. Сейчас же он завершил выступления за команду университета и ничего не мешает Дурандину присоединится к нашей команде. Алексей – крепкий «четвёртый номер». Уверен, он поможет БК «Рязань» на оставшейся части дистанции Первенства ЦФО, а также в финальном турнире с участием команд Первенства Подмосковья в апреле, –  прокомментировал появление новичка наставник «зубров» Алексей Безнебеев.

В тоже время покинул БК «Рязань» центровой Никита Дианов. 19-летнему баскетболисту так и не удалось стать игроком основной обоймы «зубров». В текущем сезоне он принял участие в 6 матчах команды, проводя на площадке в среднем 11.22 минуты, набирал 3.8 очка, делал 0.7 передачи, 4.8 подбора, 1.0 перехвата. Впрочем, практически все эти игры были с командами нижней части турнирной таблицы.

По предварительным данным, Дианов продолжит карьеру в одной из любительских команд Москвы.

Матчи БК «Рязань» — ЦСП-«Динамо-Росэнергоатом»-САЭС состоятся 15 и 16 февраля в Спорткомплексе Дворца детского творчества. Начало в 16.00 и 12.00.

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