БК «Рязань» откроет сезон 19 октября

Официально опубликован календарь Первенства ЦФО России, в котором в новом сезоне сыграет баскетбольный клуб «Рязань».
Известно, что всего в турнире будут участвовать шесть спортивных коллективов. Кроме БК «Рязань» в это число вошли БК «Брянск», БК «Тверь», «Русичи-2» (Курск), «МицуБаскет» (Липецк) и ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» САЭС (Десногорск).
Рязанцы начнут новый сезон 19 октября. Горожане на домашней площадке встретятся с Бк «Тверь».
Вот календарь игр «зубров» в 2019 году:
19-20 октября
БК «Рязань» — БК «Тверь»
26-27 октября
«Русичи-2» — БК «Рязань»
9-10 ноября
БК «Рязань» — «МицуБаскет»
16-17 ноября
«МицуБаскет» — БК «Рязань»
23-24 ноября
БК «Тверь» — БК «Рязань»
7-8 декабря
ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» САЭС – БК «Рязань»
21-22 декабря
БК «Рязань» — БК «Брянск»
Источник: Пресс-служба БК «Рязань»