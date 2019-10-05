БК «Рязань» откроет сезон 19 октября

Официально опубликован календарь Первенства ЦФО России, в котором в новом сезоне сыграет баскетбольный клуб «Рязань».

Известно, что всего в турнире будут участвовать шесть спортивных коллективов. Кроме БК «Рязань» в это число вошли БК «Брянск», БК «Тверь», «Русичи-2» (Курск), «МицуБаскет» (Липецк) и ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» САЭС (Десногорск).

Рязанцы начнут новый сезон 19 октября. Горожане на домашней площадке встретятся с Бк «Тверь».

Вот календарь игр «зубров» в 2019 году:

19-20 октября

БК «Рязань» — БК «Тверь»

26-27 октября

«Русичи-2» — БК «Рязань»

9-10 ноября

БК «Рязань» — «МицуБаскет»

16-17 ноября

«МицуБаскет» — БК «Рязань»

23-24 ноября

БК «Тверь» — БК «Рязань»

7-8 декабря

ЦСП «Динамо-Росэнергоатом» САЭС – БК «Рязань»

21-22 декабря

БК «Рязань» — БК «Брянск»

Источник: Пресс-служба БК «Рязань»