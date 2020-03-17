БК «Рязань» в очередных матчах Первенства ЦФО в Курске можно сказать, что добился тройной победы. Помимо выигрышей у местных «Русичей-2» — 97:78 и 63:80, «зубры» отпраздновали и досрочной виктории в группе: независимо от результатов оставшихся матчей наша команда выйдет в полуфинальный турнир с первого места. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



«РУСИЧИ-2» (Курск) – БК «РЯЗАНЬ» — 78:97 (11:28, 31:21, 21:23, 15:25), 63:80 (10:22, 11:18, 26:21, 16:19)



«Русичи-2»: Сазонов (3+0), Алексеев (18+8), Пахряев (13+21), Гребенников (21+8), Анохин (3+8) – старт., Малышев (9+12), Поляков (0+2), Елагин (9+0), Петрунин (2+-), Алтухов (0+0), Голоцуков (0+2), Фролов (0+2).



БК «Рязань»: Эксанов (8+10), Самойленко (13+23), Хамитов (22+11), Абраменков (15+11), Дурандин (30+15) – старт., Косичкин (9+10), Князев (0+0), Гущин (0+0), Буданов (0+0).



Судьи: Усков, Козлитин (оба – Воронеж).



14 и 15 марта. Курск. СК БК «Русичи». 50 и 50 зрителей.



БК «Рязань», как и ожидалось, без особых проблем разобрался с пятой командой розыгрыша. Гости сразу создавали приличный задел в полтора десятка очков и затем просто удерживали «Русичи-2» на комфортном расстоянии. У «зубров» не пошли дальние броски (всего 6 попаданий за два матча из 55 попыток), но хороший процент попадания со средней дистанции и из-под щита, а также доминанта на подборах (рязанцы собрали 101 отскок за две игры!) сделали свое дело.



Подопечные Алексея Безнебеева вновь не обошлись без «дабл-даблов». В субботу Алексей Дурандин к 30 очкам добавил 14 подборов, а Николай Абраменков к 15 баллам присоединил аж 20 подборов. На следующий день у Дурандина – 15 очков и 10 подборов, у Надира Эксанова – 10 очков и 11 передач.



То, что БК «Рязань» обеспечил себе первое место в группе первенства ЦФО именно сейчас – очень важный момент. Существует вероятность, что из-за коронавируса будут приостановлены все соревнования в стране. Что будет с дальнейшей судьбой первенства ЦФО – вопрос. Но «зубры» уже вполне законно могут чувствовать себя триумфаторами.

