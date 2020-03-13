Библиотека имени Есенина приглашает рязанцев на интересные встречи

В субботу, 14 марта, в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина выступит Елена Сафронова.

Елена – известный в нашем городе поэт, прозаик и литературный критик. Она участник многих литературных конкурсов и обладатель всероссийских премий.

Начало встречи в 14.00.

В воскресенье, 15 марта, состоится встреча с поэтом и композитором, автором песен, известным в Рязани врачом Мариной Фошиной.

Марина – врач-психиатр, психотерапевт, много занимается с детьми как психолог. Фамилия Фошиных известна в Рязани по Алексею Фошину, барду, который уже много лет выступает на концертных площадках не только Рязани, но и России.

Начало встречи в 14.00.