Автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына в Рязани

В Рязани на улице Ленина автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына, повредив водосточную трубу. Об этом сообщает «КП Рязань».



По словам очевидцев, автомобиль проехал более 40 метров задним ходом по дороге, проехал через перекёсток с улицей Праволыбедской, выехал на тротуар и врезался в стену. К счастью, никто не пострадал.



Водитель рассказал, что оставил машину около кинотеатра «Родина», но не поставил её на ручной тормоз. В результате автомобиль скатился под горку и доехал до музея Солженицына.