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Автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына в Рязани

Фото КП Рязань

В Рязани на улице Ленина автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына, повредив водосточную трубу. Об этом сообщает «КП Рязань».

По словам очевидцев, автомобиль проехал более 40 метров задним ходом по дороге, проехал через перекёсток с улицей Праволыбедской, выехал на тротуар и врезался в стену. К счастью, никто не пострадал.

Водитель рассказал, что оставил машину около кинотеатра «Родина», но не поставил её на ручной тормоз. В результате автомобиль скатился под горку и доехал до музея Солженицына. 

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