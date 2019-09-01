Автоледи сбила ребенка на улице Большой в Рязани

31 августа 26-летняя девушка, находясь за рулем кроссовера Ford EcoSport совершила наезд на 9-летнего мальчика. ЧП случилось примерно в 13:15 во дворе дома №102 по улице Большой в Рязани. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Сообщается, что в момент наезда ребенок находился на проезжей части. После столкновения с автомашиной несовершеннолетний получил травмы. Его срочно доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливают детали инцидента.