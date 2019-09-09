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Астраханца осудили за секс с несовершеннолетней рязанкой

Вынесен приговор 21-летнему жителю Астрахани, занимавшемуся сексом с несовершеннолетней рязанкой. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе суда и следствия было установлено, что в 2016 году молодой человек познакомился в интернете с 12-летней жительницей Рязани. В течение двух лет он вёл с девочкой переписку, в том числе и на интимные темы. В сентябре 2017 года астраханец приехал в Рязань и вступил в половое сношение с девочкой, которой на тот момент не было и 14 лет. Также он записал с её участием порнографическое видео. 

Суд признал жителя Астрахани виновным и приговорил к 5 годам колонии строгого режима.

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