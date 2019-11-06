Алессандро Сафина рассказал в Рязани о сериале «Клон» и пении для Елизаветы II

В четверг, 7 ноября, на сцене Рязанской филармонии выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

В среду, 6 ноября, Алессандро Сафина прибыл в Рязань. Он остановился в отеле «Форум», где и состоялась встреча с журналистами. Алессандро Сафина рассказал, что всегда старается приезжать на гастроли заранее, чтобы и выспаться, и основательно подготовиться к концерту. А вот времени погулять по Рязани и ознакомиться с её достопримечательностями у него совсем не будет. Для этого певец пообещал посетить наш город ещё раз.

В Рязани Алессандро Сафина представит песни из своего репертуара и всем известные итальянские композиции. В молодости Сафина исполнял и русскоязычные оперы «Евгений Онегин» и «Русалка». Русский язык он назвал музыкальным, но очень сложным, и тем не менее, исполнил для рязанских журналистов несколько отрывков.

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Сегодня на счету Алессандро Сафина пять альбомов и гастроли по всему миру. Он уже спел дуэтом с Машей Новиковой, Полиной Гагариной, Тамарой Гвердцители, Эмином, Аидой Гарифуллиной. Но россиянам он знаком в первую очередь по композиции «Luna» к сериалу «Клон». Кстати, певец признался, что участие в этом сериале принял совершенно случайно и не предполагал, что именно эта песня станет знаковой. Так же, как не ожидал, что после единственного выступления перед английской королевой его будут называть любимым певцом Елизаветы II.

Во время встречи с журналистами Алессандро много шутил, пел, временами переходил на русский язык. В такой непринуждённой атмосфере он рассказал, о планах на Новый год, о любимом русском блюде – борще, о том, какие женщины ему нравятся (умные), какие сувениры он привезёт своему сыну (шапку-ушанку) и что входит в его райдер (алмазы, лобстеры и «Дон Периньон» — шутка).

Главное средство от всех проблем и забот, которых немало в жизни гастролирующего артиста, – работа. После Рязани Сафина отправится в Пензу, Воронеж, Москву, Минск, Смоленск. А на Новый год запланированы три концерта в Майами. Алессандро Сафина выступал на самых разных площадках, но зритель, по его словам, везде одинаков. Он разделяет своих поклонников на русских и американцев, южных и северных жителей. Главное, что везде его ждёт гостеприимный приём.

Оценить обаяние итальянского певца и насладиться его голосом можно будет 7 ноября в 19.00.