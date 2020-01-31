Афиша культурных событий предстоящей недели

На предстоящей неделе — с 3 по 9 февраля — в учреждениях культуры Рязани пройдёт немало интересных событий. Представляем вашему вниманию афишу.

Централизованная библиотечная система города Рязани

3 февраля в 11.00 – акция «Классика на полчасика», приуроченная к Всемирному дню чтения вслух «Чтение – это движение вперед». Библиотека-филиал №8 ЦБС.

3 февраля в 12.00 – тематический вечер «Сталинград выстоял! Сталинград победил!» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. ЦГБ им. С.А. Есенина.

3 февраля в 15.00 – тематический вечер «Ты город мужества – великий Сталинград». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках программы «Возрождение». Библиотека-филиал № 8 ЦБС.

4 февраля в 13.00 – литературный час «Он был разбужен поэзией рано» (ранняя лирика Павла Васильева) в рамках 13-х Васильевских чтений. Библиотека-филиал № 9 ЦБС г. Рязани.

4 февраля в 14.30 – час интересных сообщений «Юные герои Великой Отечественной войны», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Библиотека-филиал № 5 ЦБС г. Рязани.

4 февраля в 16.30 – тематический вечер «За каждый дом, этаж и двор» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистский войск в Сталинградской битве. ЦГБ им. С.А. Есенина

5 февраля в 13.00 – час правовой информации ко Дню молодого избирателя «Молодежь и выборы» с участием специалиста Избирательной комиссии Рязанской области. ЦГБ им. С.А. Есенина.

5 февраля в 14.00 – устный журнал «Сталинградская битва». Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Библиотека-филиал № 4 ЦБС г. Рязани.

6 февраля в 10.00 – викторина ко Дню молодого избирателя «Мы учимся выбирать» совместно с Избирательной комиссией Рязанской области. Библиотека-филиал №1 ЦБС г. Рязани.

6 февраля в 11.00, в 13.00, в 14.00 – видеолекция «От правил – к праву» в рамках акции «Правовые ресурсы и услуги в библиотеке для Вас!» Библиотека-филиал № 10 ЦБС г. Рязани.

6 февраля в 14.30 – час истории «Герой двух стран – Федор Полетаев», приуроченный к 75-летию со дня подвига участника итальянского движения сопротивления в годы Второй мировой войны, Героя Советского Союза, национального героя Италии Ф.А. Полетаева. Библиотека-филиал №5 ЦБС г. Рязани.

7 февраля в 17.00 – вечер-встреча «Рязанский Шерлок» с участием члена РРО ООО «Союз писателей России» Д.М. Плоткина. ЦГБ им. С.А. Есенина.

На все мероприятия библиотек вход свободный.

Централизованная система детских библиотек города Рязани

3 февраля в 13.30 -вечер памяти «Вечный огонь Сталинграда». Библиотека-филиал №9 ЦСДБ г. Рязани.

5 февраля в 10.00 — час мужества «Защита Отечества — дело святое». ЦДБ г. Рязани.

5 февраля в 14.00 — Тренинг «Интернет: свобода и ответственность». ЦДБ г. Рязани.

На все мероприятия библиотек вход свободный.

Лесопарк

8 февраля в 15.00 — детская дискотека «МультДиско» в Лесопарке.

Муниципальный культурный центр

5 февраля в 16.00 — концерт солистов и творческих коллективов «Афганистан – наша память и боль», посвященный 31-й годовщине вывода войск из Афганистана.

7 февраля в 18.00 — концерт солистов МКЦ «Февральским вечером».

Билеты в кассе МКЦ. Информация по телефону 76-35-03.

Музейно-выставочный центр «Фотодом»

5 февраля в 15.00 состоится открытие выставки фотохудожника Т. Исаенко «Затаив дыхание». Вход свободный.

Продолжается выставка молодого рязанского дизайнера Екатерины Климовой «Моя Рязань». В проект вошло 20 коллажей, каждый из которых состоит из фотографии, иллюстративного изображения героя и небольшой текстовой заметки на тему. Выставка работает до 10 февраля. Вход свободный.

Музей путешественников

В музее путешественников продолжаются две выставки. Автором первой, которая называется «Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай Владимирович Середа. Вторую выставку «Корабли-путешественники» представляет Алексей Валентинович Фошин.

Обе выставки, «Краски Севера» и «Корабли-путешественники», будут работать в Рязанском музее путешественников до конца февраля.

Билеты в кассе музея, дополнительную информацию можно узнать по телефону 25-56-36.

Музей И.П. Павлова

8 февраля в 14.00 в музее пройдет познавательное мероприятие «У самовара в доме Павловых», где гости за чашкой чая узнают о традициях русского чаепития.

Билеты в кассе музея, дополнительная информация по телефону 25-40-72.