5 человек пострадали в ДТП в Путятинском районе

14 сентября в Путятинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием четырех автомашин. Об этом сообщили в паблике «RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ» в соцсети ВКонтакте.

Известно, что авария случилась примерно в 09:50 на территории населенного пункта Карабухино. Все четыре автомобиля-участника ДТП получили серьезные механические повреждения. При этом очевидцы сообщили, что травмированными в результате массового столкновения оказались пять человек.

Официальных данных относительно инцидента нет. Информация уточняется.

Фото: «RZN LIFE l НОВОСТИ l РЯЗАНЬ»