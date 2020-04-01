20-летнего парня будут судить за изнасилование несовершеннолетней

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Следователи завершили работу по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Клепиковского района. Молодого человека обвиняют по двум статьям: п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено в городе Кораблино вечером 28 октября 2019 года. Обвиняемый напал на улице на несовершеннолетнюю девушку и изнасиловал её.

Во время следствия подозреваемого поместили под стражу. Своей вины в преступлении он не признал. Тем не менее, следователи посчитали, что собрали все необходимые доказательства и передали дело прокурору. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

