18-летнему наркозакладчику из Средней Азии грозит пожизненное заключение

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Советскому району города Рязани в рамках межведомственного взаимодействия с офицерами регионального УФСБ выявили злоумышленника, причастного к организации бесконтактного розничного сбыта героина на территории Рязани и области.



Злоумышленник для связи с сообщниками использовал зашифрованные каналы сотовой связи, скрывался за псевдонимом и соблюдал меры конспирации, но оперативники раскрыли все уловки и установили его личность и место жительства.



Сотрудники полиции при силовой поддержке офицеров спецподразделения «Гром» УНК УМВД России по Рязанской области задержали 18-летнего жителя города Рязани, когда он вышел на маршрут закладки самодельных контейнеров с наркотиками в импровизированные тайники на улицах Рязани. В ходе личного досмотра у него обнаружили более 80 контейнеров с синтетическим наркотиком общей массой около 60 граммов.



В ходе осмотра жилища 18-летнего мужчины сотрудники полиции на балконе и кухне нашли наркотическое средство героин общим весом более полутора килограмм. Часть наркотиков была приготовлена для розничной продажи.



По предварительной информации, несколько месяцев назад по месту рождения в республике Средней Азии мужчине предложили работу по бесконтактному распространению героина в Рязанской области. Для этого молодого человека направили в Рязань, где он арендовал квартиру и начал изучать город — готовиться к сбыту наркотиков. Позже злоумышленник через тайник-закладку получил оптовую партию героина. Он должен был расфасовать наркотик в розничные контейнеры и разложить по городу Рязани и области в импровизированные тайники. На маршруте закладки его задержали полицейские.



Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи сбыта наркотиков.



В отношении злоумышленника Следственным управлением УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

