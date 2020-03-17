16-летний рязанец задержан за кражу денег с банковской карты

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Спасского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в конце 2019 года несовершеннолетний, зная пин-код, похищал денежные средства с банковской карты своего знакомого, у которого неофициально подрабатывал мойщиком автомобилей. В общей сложности подозреваемый похитил 5 тысяч рублей. Владелец карты, обнаружив пропажу денег, обратился в органы полиции.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

