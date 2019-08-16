Что посмотреть в Рязани в выходные

17 августа (суббота)
10.00 – Праздник мёда в Центре пчеловодства в Рыбном.
10.00 – Хатха-йога в городе для начинающих в Торговом городке
11.30 – здоровый завтрак на ВДНХ в Торговом городке
12.00 – международный кузнечный фестиваль на Театральной площади.
12:00-18:00 – Выступления уличных театров:
– 12:00 – Театр на ходулях «ШОУ ВЕЛИКАНОВ» (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка)
– 13.00 – Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)
– 14.30 – Театр «Эскизы в пространстве». Спектакль «Мур Мур Байконур» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)
– 15.30 – Театр «СоЛу». Спектакль «Нашествие енотов» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)
– 17.00 – Театр «Пластилиновый дождь». Спектакль «Белые сны» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)
12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-19.00 – «К’АРТ КАРНАВАЛ» Мастерская театрального костюма из картона. Мастер-классы для детей по изготовлению театральных масок, костюмов и доспехов из гофрокартона (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)
12:00-22:00 – Сувенирные ряды, ремесленные мастер-классы (Лыбедский бульвар, у цирка)
12.00-15.00 – Областной смотр эстрадных любительских театров малых форм «Театральная провинция – Форуму древних городов» (ОНМЦ НТ, ул. Урицкого, д. 72)
12.00 – Спектакль «Выстрел», Казанский государственный театр юного зрителя (Рязанский театр юного зрителя)
13:00-16:00 – Творческая площадка «Хоровод мира» (Лыбедский бульвар, у цирка)
15.00 – Спектакль «Свадьба по-бухарски», Театр «Мавриги», Узбекистан, Бухара (Музыкальный театр)
17.00 – финал турнира «Ночная лига 3х3» в Лесопарке.
17.00 – концертная программа фестиваля воздухоплавания «Небо России» в монастырском саду Рязанского кремля. В финале мероприятия — ночное свечение аэростатов.
19.00 – в «Фотодоме» на Почтовой читка пьесы Игоря Витренко «Я — в чёрном списке».
19.00 – бачата для новичков и профи в Торговом городке
19.00 – Шествие Древних Городов (пл. Театральная – Лыбедский бульвар, главная сцена)
20.30 – Закрытие Форума. Гала-концерт, (Лыбедский бульвар, главная сцена)
21.30 – Театр огня «ЭКС». Спектакль «Погорелый театр» (Лыбедский бульвар,
сцена у моста)
18 августа (воскресенье)
9.00 – фестиваль «МедоУха» в Рыбном
10.00 – утренняя йога-терапия в Торговом городке
13.30 – занятие по флористике в Торговом городке
13.00 – Клуб выходного дня. Занятие для родителей с детьми «В мире прекрасного» в Рязанском художественном музее
15.00 – Концерт Ольги Гай (Бельгия). Скрипка в Рязанском художественном музее
15.00 — Рязань мастеровая — фестиваль мастеров в Лесопарке.
15.30 – занятие по актёрскому мастерству в Торговом городке
15.00 — Рязань мастеровая — фестиваль мастеров в Лесопарке.
18.00 — на танцверанде ЦПКиО пройдет концерт «Яблочный Спас»