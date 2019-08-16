Что посмотреть в Рязани в выходные

17 августа (суббота)

10.00 – Праздник мёда в Центре пчеловодства в Рыбном.



10.00 – Хатха-йога в городе для начинающих в Торговом городке

11.30 – здоровый завтрак на ВДНХ в Торговом городке

12.00 – международный кузнечный фестиваль на Театральной площади.

12:00-18:00 – Выступления уличных театров:

– 12:00 – Театр на ходулях «ШОУ ВЕЛИКАНОВ» (Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка)

– 13.00 – Театрально-цирковая компания «Антикварный цирк» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 14.30 – Театр «Эскизы в пространстве». Спектакль «Мур Мур Байконур» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 15.30 – Театр «СоЛу». Спектакль «Нашествие енотов» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

– 17.00 – Театр «Пластилиновый дождь». Спектакль «Белые сны» (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-19.00 – «К’АРТ КАРНАВАЛ» Мастерская театрального костюма из картона. Мастер-классы для детей по изготовлению театральных масок, костюмов и доспехов из гофрокартона (Лыбедский бульвар, площадка у Старого города)

12:00-22:00 – Сувенирные ряды, ремесленные мастер-классы (Лыбедский бульвар, у цирка)

12.00-15.00 – Областной смотр эстрадных любительских театров малых форм «Театральная провинция – Форуму древних городов» (ОНМЦ НТ, ул. Урицкого, д. 72)

12.00 – Спектакль «Выстрел», Казанский государственный театр юного зрителя (Рязанский театр юного зрителя)

13:00-16:00 – Творческая площадка «Хоровод мира» (Лыбедский бульвар, у цирка)

15.00 – Спектакль «Свадьба по-бухарски», Театр «Мавриги», Узбекистан, Бухара (Музыкальный театр)

17.00 – финал турнира «Ночная лига 3х3» в Лесопарке.

17.00 – концертная программа фестиваля воздухоплавания «Небо России» в монастырском саду Рязанского кремля. В финале мероприятия — ночное свечение аэростатов.

19.00 – в «Фотодоме» на Почтовой читка пьесы Игоря Витренко «Я — в чёрном списке».

19.00 – бачата для новичков и профи в Торговом городке

19.00 – Шествие Древних Городов (пл. Театральная – Лыбедский бульвар, главная сцена)

20.30 – Закрытие Форума. Гала-концерт, (Лыбедский бульвар, главная сцена)

21.30 – Театр огня «ЭКС». Спектакль «Погорелый театр» (Лыбедский бульвар,

сцена у моста)

18 августа (воскресенье)

9.00 – фестиваль «МедоУха» в Рыбном

10.00 – утренняя йога-терапия в Торговом городке

13.30 – занятие по флористике в Торговом городке

13.00 – Клуб выходного дня. Занятие для родителей с детьми «В мире прекрасного» в Рязанском художественном музее

15.00 – Концерт Ольги Гай (Бельгия). Скрипка в Рязанском художественном музее

15.00 — Рязань мастеровая — фестиваль мастеров в Лесопарке.

15.30 – занятие по актёрскому мастерству в Торговом городке

15.00 — Рязань мастеровая — фестиваль мастеров в Лесопарке.

18.00 — на танцверанде ЦПКиО пройдет концерт «Яблочный Спас»