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Звание «Почётный гражданин Рязанской области» присвоят Владимиру Бродскому

7info

В четверг, 1 октября, состоялось итоговое заседание Рязанской областной Думы шестого созыва, в ходе которого депутаты согласовали присвоение почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области» директору ОАО по агрохимическому обслуживанию землепользователей «Рязаньагрохим» Владимиру Бродскому.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин рассказал, что за годы своей работы Владимир Аркадьевич проявил себя как перспективно мыслящий организатор производства, имеющий большой практический опыт.

— Его отличают требовательность и огромное трудолюбие. Высокая экономическая грамотность, активная жизненная позиция Бродского позволили сориентировать ОАО «Рязаньагрохим» на эффективную деятельность в рыночных условиях. На протяжении многих лет предприятие работает стабильно с прибылью, — подчеркнул министр.

В сложное для страны время распространения эпидемии коронавируса Бродский стал организатором поставки во все районные центры дезинфицирующих средств для обеззараживания территорий и дезинфекции помещений, оказывал помощь больницам. Особое внимание он уделяет социальным и кадровым вопросам, строительству жилья для молодых специалистов.

Решение о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Рязанской области» Владимиру Бродскому было принято единогласно.

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