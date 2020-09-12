Жителям села в Михайловском районе запрещают ловить рыбу в пруду

Жителям села Ижеславль в Михайловском районе запрещают ловить рыбу в пруду. Возле местного водоёма неизвестные установили табличку, запрещающую рыбную ловлю. Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает ГТРК «Ока».

Местные жители рассказали в сюжете, что искусственный пруд был создан в селе Ижеславль в 70-е годы прошлого века для орошения полей. Сейчас здесь часто проводят чемпионаты по рыбной ловле. В пруду водятся и окуни, и карпы.

Согласно установленной табличке, ловить рыбу здесь запрещает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.