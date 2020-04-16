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Следователи завершили работу над уголовным делом 54-летнего жителя посёлка Болонь Клепиковского района. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено утром 28 августа 2019 года. В лесу около посёлка на почве личных неприязненных отношений обвиняемый выстрелил из ружья в односельчанина, выгуливающего собаку. 51-летний мужчина получил ранение в грудь, но сумел убежать. Пострадавшему вовремя была оказана медицинская помощь, он остался жив.

В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд.