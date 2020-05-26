Жителя Рязанской области арестовали на 6 суток за тонировку

В Михайловском районе 33-летнего местного жителя арестовали на шесть суток за незаконную тонировку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Автомобиль мужчины был остановлен днём 21 мая на улице Октябрьской в Михайлове во время рейда Госавтоинспекции. При проверке выяснилось, что светопропускание стёкол автомобиля «Хёндай Санта Фе» не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.
Когда полицейские стали проверять документы, выяснилось, что 4 января мужчину уже останавливали, тогда же ему выдали предписание снять тонировку. Но это требование водитель проигнорировал.
В итоге дело было передано в суд, который сегодня и назначил в качестве наказания 6 суток ареста.
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