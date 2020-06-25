Жителя Липецка будут судить за убийство в Рязанской области

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В Михайловском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Липецка. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление случилось вечером 22 ноября 2019 года. Обвиняемый вместе со знакомым и случайным попутчиком ехал из Липецка в Москву на такси. По дороге мужчины выпивали. Между ними произошла ссора и в Михайловском районе липчанин стал избивать своего земляка.

– От полученных телесных повреждений 27-летний потерпевший через некоторое время скончался, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас расследование уголовного дела уже завершено, следователи передали его в суд.