Жителя Касимовского района будут судить за попытку изнасиловать 67-летнюю женщину

В Касимовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 6 марта 2020 года. Пьяный мужчина пришёл в дом к своей 67-летней односельчанке и предложил купить у него бруски. Когда женщина отказалась, обвиняемый напал на неё, попытался изнасиловать, после чего потребовал денег. Избив потерпевшую, которая оказала ему активное сопротивление, злоумышленник отобрал у последней 1400 рублей и мобильный телефон.

Со своим обидчиков, который долгое время провёл в местах лишения свободы, пенсионерка знакома не была, но сумела описать его внешность полицейским. Совсем недавно вернувшегося из колонии подозреваемого задержали «по горячим следам».

По ходатайству следователя задержанного поместили в СИЗО. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.