Жительницу Сасовского района будут судить за жестокое обращение с дочерью

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В отношении 36-летней жительницы Сасовского района возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в жестоком обращении с ребёнком.

В полицию обратились сотрудники Сасовской районной больницы. Они сообщили, что к ним поступила 9-летняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогом левой ноги.

Полицейские выехали к месту жительства девочки и побеседовали с матерью. Оказалось, что девочка упала с качелей несколько дней назад. Она жаловалась на головную боль, но мать решила, что всё само пройдёт. Потом ребенок дома случайно пролил на себя кипяток. Но и в этот раз женщина не обеспокоилась здоровьем дочери. Лишь когда 9-летняя девочка упала в обморок, мать всё же вызвала медиков.

В отношении матери пострадавшей девочки возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.