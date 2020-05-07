Четверг, 7 мая, 2020
22.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Жительницу Сасовского района будут судить за жестокое обращение с дочерью

7info 2
Изображение succo с сайта Pixabay

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей после пожара в рязанской пятиэтажке

Новости медицины
Состояние пациентки, доставленной после пожара в пятиэтажке 4 мая в Рязанский кардиодиспансер, оценивается как стабильное. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. Жительница Рязани поступила...
Узнать больше

Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «Окна Победы»

Новости Рязани
Жители Рязани и области могут поучаствовать в акции «Окна Победы». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Она проводится в...
Узнать больше

Роспотребнадзор отчитался о проверках рязанских организаций

Новости Рязани
Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и контроль за их выполнением. Об этом...
Узнать больше
-

В отношении 36-летней жительницы Сасовского района возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в жестоком обращении с ребёнком.

В полицию обратились сотрудники Сасовской районной больницы. Они сообщили, что к ним поступила 9-летняя девочка с черепно-мозговой травмой и ожогом левой ноги.

Полицейские выехали к месту жительства девочки и побеседовали с матерью. Оказалось, что девочка упала с качелей несколько дней назад. Она жаловалась на головную боль, но мать решила, что всё само пройдёт. Потом ребенок дома случайно пролил на себя кипяток. Но и в этот раз женщина не обеспокоилась здоровьем дочери. Лишь когда 9-летняя девочка упала в обморок, мать всё же вызвала медиков.

В отношении матери пострадавшей девочки возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В 2020 году в Рязанской области построят 881 тыс. кв. м жилья

Новости Рязани
В Рязанской области реализуется национальный проект «Жильё и городская среда». В рамках проекта в регионе строится жильё и социальные объекты, расширяется инженерная...
Узнать больше

Жительницу Сасовского района будут судить за жестокое обращение с дочерью

Новости Рязани
В отношении 36-летней жительницы Сасовского района возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в жестоком обращении с ребёнком. В полицию обратились...
Узнать больше

В Рязанской области продолжается посевная

Новости Рязани
В Рязанской области продолжается весенняя полевая кампания. Как сообщает Минсельхоз региона, в целом по состоянию на 7 мая работы в регионе проведены...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области не будут завершать учебный год досрочно

Новости Рязани
Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало регионам завершить учебный год 15 мая. Окончательное решение по каждому региону должны быть приняты на местах.
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 86 человек

Коронавирус Рязань
По данным на четверг, 7 мая, в Рязанской области выявлено ещё 86 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную...
Узнать больше

В Рязанской области провели антитеррористические учения

Новости Рязани
В Рязанской области состоялись антитеррористические учения. Участие в них приняли оперативные группы Скопинского, Рыбновского и Ряжского районов, а также подразделения антитеррора воинских...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+