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Жительница Рыбного побывала на вечеринке и лишилась телефона

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Жительница Рыбновского района заявила в полицию о краже телефона. Женщина рассказала, что вечером была на вечеринке, домой добиралась на такси, а пропажу телефона заметила лишь утром.

Опросив таксиста, подвозившего женщину накануне, полицейские установили, что он к краже телефона не причастен. Тогда дело дошло до всех участников вечернего застолья. Побеседовав со всеми, полицейские выяснили, что в деле замешана 37-летняя приятельница потерпевшей. Она уже была судима за неуплату средств на содержание детей.

Злоумышленницу задержали. Выяснилось, что телефон она украла, усаживая нетрезвую подругу в такси. Женщина рассчитывала, что приятельница не вспомнит, где и когда потеряла телефон.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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