Жительница Ряжска украла мобильный с прилавка магазина

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В городе Ряжске Рязанской области полицейские раскрыли кражу мобильного телефона. В полицию обратилась продавщица местного магазина. Она сообщила, что телефон у неё украли прямо с прилавка. Она зашла в магазин за покупками, положила мобильник недалеко от кассы, расплатилась и ушла. Лишь на улице женщина вспомнила, что вышла без телефона. Но пропажи на месте уже не было.

Опросив потерпевшую и работницу магазина, полицейские установили, что в это же время в торговом зале была ещё одна женщина. Продавщица описала её внешность. Побеседовав с жителями, полицейские узнали адрес подозреваемой. 55-летняя женщина была дома, краденый телефон был у неё. Похищенное изъяли.

Теперь злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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