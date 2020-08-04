Жители Рязанской области могут оформить программу страхования имущества в отделениях Почты России

Ежегодно жители Рязанской области оформляют в почтовых отделениях около 60 тысяч страховых полисов. Главный федеральный почтовый оператор оказывает услугу страхования имущества совместно с САО «ВСК» и СК «Согласие» при оплате коммунальных и иных платежей в почтовых отделениях.

Процедура оформления страхового полиса максимально удобна для клиентов и занимает совсем немного времени. Чтобы застраховать имущество, клиенту не требуется предъявлять документ и осматривать объект недвижимости – достаточно при оплате коммунальных и иных платежей обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу.

Стоимость страховой программы является фиксированной и составляет 45 рублей за 1 календарный месяц. В качестве подтверждающих документов клиент получает страховой полис и чек. Страховая защита начинает действовать с первого числа месяца, следующего после даты приобретения полиса.

К событиям, в случае которых клиент получает страховые выплаты, относятся: пожары, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и другие страховые случаи. Сумма выплат может достигать 50 тыс. рублей в отношении конструктивных элементов имущества, 30 тыс. рублей в отношении отделки, инженерных сетей, оборудования и 30 тыс. рублей страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Более подробная информация об условиях страхования доступна в отделениях Почты России.

Кроме того, жители области могут застраховать свое имущество не выходя из дома, с помощью мобильного почтово-кассового аппарата во время визита почтальона.

Сотрудничество Почты России и страховых компаний позволяет предложить клиентам удобную схему оказания страховых услуг, а также тарифы, обеспечивающие возможность приобретения страховых продуктов населением со средним доходом и доходами ниже среднего.