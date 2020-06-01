Жители нескольких улиц Рязани на целый день остались без холодной воды

В понедельник, 1 июня, на рязанском «Водоканале» проводятся аварийно-восстановительные работы. Из-за этого на нескольких улицах города отключили холодную воду.
Как сообщает сайт администрации города, без воды придётся обходиться жителям ул. Октябрьский городок, д. 7, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 22, д. 23а, д. 24, д. 24а, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, пос. Солотча, ул. Владимирская, д. с 1 по 43, д. с 28 по 56.
Водоснабжение обещают восстановить до 17.00.
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