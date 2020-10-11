Жители Калмыкии украли партию смартфонов в Рязанской области

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» раскрыли кражу трех смартфонов из салона сотовой связи в городе Скопине.

Скопинские полицейские раскрыли кражу трёх смартфонов. Звонок о ЧП поступил из торгового зала салона связи.

Оперативники выехали на место преступления, и, посмотрев запись с камер наблюдения, установили личности «недобросовестных» граждан. Ии оказались молодые мужчины в возрасте 26 и 32 лет, проживающие в республике Калмыкия.

Сотрудники полиции также выяснили, что продавец нарушила должностную инструкцию, и не закрыла на ключ витрину, в которой были представлены дорогие товары.

Этой оплошностью и незамедлительно воспользовались «нечистые на руку» покупатели. Они прихватили с собой несколько коробок и скрылись на иномарке.

Полицейские оперативно задержали нарушителей. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, — сообщает пресс-служба регионального УМВД.