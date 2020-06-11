Жителей Рязанской области предупредили о перерывах в телерадиовещании

-

С 15 по 19 июня в Рязани ожидаются перерывы в телерадиовещании. Об этом, со ссылкой на Рязанский ОРТПЦ сообщает сайт министерства цифрового развития Рязанской области.

В этот период на телевышке в Рязани будут проводиться плановые профилактические работы с отключением оборудования. Сигнал будет отключаться в интервале времени от 9 до 17 часов в зависимости от погоды.

В кабельных сетях вещание прерываться не будет.