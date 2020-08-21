Житель Тульской области приехал в Рязанскую, чтобы украсть кровлю здания

На станции Михайлов в Рязанской области сотрудники линейного отдела МВД на транспорте задержали на месте преступления жителя Тульской области, 1983 года рождения. Мужчина снимал листы металлочерепицы с крыши здания дежурной станции. Об этом сообщил сайт управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Задержанный рассказал полицейским, что ранее был проездом в Рязанской области. Тогда же он приметил здание дежурной станции. Листы металлочерепицы туляк собирался использовать для строительства сарая.

Через некоторое время злоумышленник приехал на место на своём автомобиле, прихватив с собой шуруповёрт. Он успел снять черепицу с крыши, а когда грузил её в машину был задержан полицейскими.

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На жителя Тульской области завели уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.