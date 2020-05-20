Житель Сасовского района чуть не зарубил топором бывшую жену

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Жительница Сасовского района обратилась в полицию. Она сообщила, что бывший муж угрожает зарубить её топором.

55-летняя женщина ранее жила с мужем и ребёнком в селе Липовка. После развода она с ребёнком переехала в Сасово. В этот раз женщина гостила у родственников в Липовке. К ней подошёл бывший муж. Он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина поинтересовался делами ребёнка. На что бывшая жена ему ответила, что ранее он о ребёнке не вспоминал, а в таком состоянии ничего обсуждать она не собирается.

Тогда дебошир выхватил топор, которым бывшая жена обрубала кусты, и пригрозил зарубить её. Женщине удалось убежать и обратиться в полицию. Стражи пордяка быстро усмирили буяна.

Теперь его ждёт наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет или лишения свободы на срок до 2 лет.