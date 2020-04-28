Житель Сараевского района поджёг своего знакомого

57-летний житель Сараевского района предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью.
В июне 2019 года обвиняемый поссорился со своим знакомым. В результате конфликта он облил друга бензином и поджег. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался от полученных травм, сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram