Житель Рязанской области хранил в шкафу тротиловую шашку

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В Михайлове полицейские при взаимодействии с сотрудниками ФСБ уличили 56-летнего местного жителя в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

При осмотре дома мужчины у него в шкафу обнаружили тротиловую шашку весом 180 граммов. Оперативники считают, что мужчина нашёл шашку в окрестностях города и хотел с её помощью глушить рыбу.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ). В качестве наказания суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.