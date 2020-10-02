Житель Рязани: на рынок на Московском завезли оборудование для подъёмных кранов

Жители Рязани продолжают беспокоиться о судьбе рынка на Московском. Люди беспокоятся, что на его месте построят жилые дома.

Напомним, ранее слухи о закрытии рынка прокомментировала его администрация. сообщалось, что рынок продолжит работу, стройка на его месте не планируется. Кроме того, мэрия Рязани сообщала, что разрешение на строительство не выдавалось.

В то же время один из жителей Рязани сообщил РИА «7 новостей», что на рынке появилось оборудование для установки башенных кранов, используемых при строительстве.

– В Канищево рынок застроили. Что, очередь дошла до Московского? – написал рязанец.