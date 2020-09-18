Житель Москвы погиб в Шацком районе, съехав на машине в водоём

В результате ДТП в Шацком районе погиб 37-летний житель Москвы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент случился в четверг, 17 сентября, в 15 часов в селе Эммануиловка. Мужчина ехал за рулём автомобиля «Шевроле Нива», по предварительной информации, почувствовал физическое недомогание, потерял управлением и съехал в водоём.

Когда машину подняли из воды, там обнаружили труп водителя.

В Госавтоинспекции сообщили, что точную причину смерти этого человека назовут эксперты.