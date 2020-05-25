Житель Клепиковского района собирался задушить соседку

Житель посёлка Тума Клепиковского района задержан за угрозу нападения на соседку.
Вечером 23 мая пьяный мужчина поссорился со своей молодой соседкой. Девушка заявила в полицию, что мужчина грозился задушить её.
Росгвардейцы с сотрудниками полиции выехали на место и задержали хулигана.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Проводится расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
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