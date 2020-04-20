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Житель Касимовского района пытался залезть к бывшей жене через чердак

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Житель Касимовского района незаконно проник в чужой дом. 39-летний мужчина, изрядно выпив, решил выяснить отношения с бывшей женой. Женщина, у которой в доме находились двое несовершеннолетних детей, поэтому в дом бывшего супруга она не пустила.

Тогда подозреваемый залез на крышу и через чердак сломал потолок. Соседи, услышав шум, вызвали сотрудников полиции.

Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

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