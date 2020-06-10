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Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

7info
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Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала «МК», что в последнее время у артиста был сложный период.

– У него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно, – рассказала она.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом виде, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. На своём автомобиле он протаранил машину, в которой ехал рязанец Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Кругликова рассказала, что в последнее время из-за коронавируса живёт на даче. С мужем они общаются нечасто. В московскую квартиру она приезжала на прошлой неделе, Ефремов был там и состояние его было «не очень». 

Также супруга артиста рассказала, что он общался с мужчинами, с которыми вместе ходил в баню. Они выпивали, вместе ездили в Грецию, на Афон. Её с собой не брали, заявляя, что «бабам там не место». Кругликова предполагает, что друзья её мужа могли быть из правоохранительных органов. 

Напомним также, что вчера вечером суд принял решение поместить Михаила Ефремова под домашний арест. 

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