Жара в Рязанской области сохранится

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В пятницу, 3 июля, в Рязанской области сохранится жара. Днём ожидается +25…+30°С. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте регионального управления МЧС России.

Синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, а вот днём возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

Ночью также будет по-летнему тепло – ожидается от 13 до 18 градусов выше ноля.