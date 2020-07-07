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Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

7info
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Расследование уголовного дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова завершено. Об этом, со ссылкой на начальника пресс-службы полиции Москвы Владимира Васенина, сообщает РИА Новости

Напомним, авария с участием артиста произошла н Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на встречку и врезался в «Ладу» под управлением рязанца Сергея Захарова. Через некоторое время Захаров скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что Ефремов ехал за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас актёр находится под домашним арестом. 

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