Заведующий детского сада № 85 г. Рязани Анжела Архипова стала победителем конкурса «Лучшие Руководители РФ»

С 27 мая 2019 года по 11 февраля 2020 года проходил Всероссийский открытый конкурс «Лучшие Руководители РФ», в котором приняли участие более 30000 тысяч руководителей различных отраслей.

Это один из проектов развития и подготовки кадров Президента России Владимира Путина. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых и перспективных руководителей.

По итогам 5 этапов конкурса были определены лауреаты-победители. В их числе заведующий МБДОУ « Детский сад № 85» г. Рязани Анжела Архипова.

Поздравляем Анжелу Федоровну с заслуженной победой!