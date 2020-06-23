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Заслуженный учитель России поблагодарила рязанских медиков

Валерия Мединская
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Заслуженный учитель России Нина Судакова прошла лечение в Городской клинической больнице №11. После выписки она поблагодарила врачей клиники. Текст письма появился в группе больницы ВКонтакте.

В релизе отмечается, что к словам благодарности присоединились пациенты палаты №6, находившиеся на лечении с 21 мая по 09 июня в «красной зоне» ГКБ №11.

«В преддверии профессионального праздника – Дня медицинского работника мне хотелось бы выразить слова глубокой благодарности рязанским врачам, медсестрам!

С 21 мая по 09 июня 2020 г. я находилась на стационарном лечении в Covid-госпитале ГБУ РО ГКБ№11, на котором настоял врач скорой медицинской помощи ГБУ РО «Рыбновская ЦРБ», не приняв мой отказ от госпитализации.

Сразу же при поступлении 21 мая была сделана компьютерная томография грудной клетки и назначена терапия. Ежедневно, по несколько раз в день, врачи делали обход, выясняя самочувствие, своевременно проводили коррекцию терапии. Бригады врачей, медсестер менялись каждые шесть часов. Мы, пациенты, видели, как тяжело приходится врачам и медсестрам в их «защитных» костюмах. Несмотря на это, все они проявляли особое внимание, терпение, желание помочь больному. Медсестры сквозь запотевшие стекла очков умело ставили капельницы, делали внутривенные уколы.

Следует отметить и работу обслуживающего персонала. Палаты ежедневно убирались, предоставлялась бутилированная и кипяченая вода. Было разнообразное меню, каждый день давали фрукты, соки. Внимательным и бережным было отношение к больным раздатчиков пищи.

За четкой организацией работы госпиталя, слаженностью коллектива стоит начальник штаба госпиталя Донюков Анатолий Иванович, который сам неоднократно, а также вместе с главным врачом больницы Васиным Р.В. посещал больных, выясняя у них самочувствие, их претензии.

С древнейших времен эмблемой врачевания была горящая свеча с девизом: «светя другим, сгораю сам».И сегодня врачи, медсестры, остаются верны ему, ежедневно рискуя собой, спасают своих пациентов, проявляя огромное человеколюбие.

Ю. Герман в книге «Дело, которому ты служишь» назвал составляющие профессии врача. «А лучшие врачи – это, разумеется, те, которые соединяют в себе и знания, и технику, и личные качества». Врачи 11 больницы – высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы! Спасибо им за нелегкий труд, высокую ответственность, честное служение своему делу! От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго!»

Коллектив больницы поблагодарил Нину Судакову за теплые слова и пожелал крепкого здоровья.

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