Состоялось заседание оперативной рабочей группы правительства Рязанской области

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7 апреля состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Рассматривалась оперативная обстановка на территории региона по заболеваемости коронавирусом, а также принимаемые меры по сдерживанию распространения инфекции в Рязанской области. Обсуждались дополнительные решения, направленные на усиление профилактической работы и повышение эффективности борьбы с распространением COVID-2019, ход выполнения мероприятий, которые проводятся по поручению губернатора Николая Любимова и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В г. Рязани принимаются дополнительные меры по профилактике и борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Руководством МУП «Управление Рязанского троллейбуса», а также коммерческими перевозчиками обеспечено ежедневное проведение уборки и дезинфекции транспортных средств. Так, 6 апреля дезинфекцию прошли 130 единиц муниципального транспорта и 280 коммерческих автобусов. Также управление рязанского троллейбуса проводит дополнительную дезинфекцию подвижного состава после завершения работы машин на линии.

Все необходимые дезинфицирующие средства для санитарной обработки салонов транспортных средств, а также маски и перчатки для водителей и кондукторов закуплены в нужных объемах.

Управлением транспорта продолжается контроль за пассажиропотоком для принятия решения о закрытии ряда маршрутов. Там, где это невозможно сделать, автобусы частных компаний продолжат работу, но будут введены в единую с муниципальным транспортом систему дезинфекции. Кроме того, в общественном транспорте областного центра ограниченно количество пассажиров. Закрыты все учреждения образования, культуры и спорта, в том числе культурно-досуговые центры и библиотеки, а также 33 парка и сквера в Рязани. Запрещен доступ в зеленые зоны.

6 апреля в школах города стартовало дистанционное обучение детей. Городское управление образования и молодежной политики будет проводить ежедневный мониторинг работы педагогов и учащихся в новом режиме.

Продолжается ежедневная дезинфекция подъездов в многоквартирных домах областного центра. Обработке подлежат 10 112 подъездов в 4493 домах. За 6 апреля специалистами Дирекции благоустройства города специальным дезинфицирующим средством обработано более 30 детских и спортивных площадок. Продолжается обработка площадок в Октябрьском и Московском районах. Завершена обработка 22 парков и скверов. Работы по дезинфекции будут продолжены 7 апреля. Обработка дорог областного центра в вечернее время продолжится, когда наступят благоприятные погодные условия.