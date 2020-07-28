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Новости РязаниВласть

Зампред правительства Рязанской области посетил юную пациентку, доставленную из Касимова на вертолёте

7info

Во вторник, 28 июля, зампред правительства Рязанской области Роман Петряев посетил в детской ОКБ юную пациентку, которую вчера привезли в Рязань из Касимова на вертолёте санитарной авиации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, сопровождавший зампреда. 

По словам Прилуцкого, девочка чувствует себя неплохо и получает всё необходимое лечение. 

Напомним, девочку, получившую ожоги, привезли в Рязань из Касимова на санитарном вертолёте, который появился в Рязанской области. Вчера был его первый рейс. 

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