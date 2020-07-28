Зампред правительства Рязанской области посетил юную пациентку, доставленную из Касимова на вертолёте

Во вторник, 28 июля, зампред правительства Рязанской области Роман Петряев посетил в детской ОКБ юную пациентку, которую вчера привезли в Рязань из Касимова на вертолёте санитарной авиации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, сопровождавший зампреда.

По словам Прилуцкого, девочка чувствует себя неплохо и получает всё необходимое лечение.

Напомним, девочку, получившую ожоги, привезли в Рязань из Касимова на санитарном вертолёте, который появился в Рязанской области. Вчера был его первый рейс.