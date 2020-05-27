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Закон «О пчеловодстве на территории Рязанской области» дополнен важными изменениями

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На заседании областной Думы в среду, 27 мая, депутаты поддержали изменения в статьи 5 и 7 закона «О пчеловодстве на территории Рязанской области», предложенные профильным комитетом парламента.

Документ разработан в соответствии с требованиями федерального законодательства и в целях совершенствования правового регулирования отношений в данной сфере. Так, статья 5 вышеуказанного закона изложена в новой редакции, поскольку с начала 2020 года осуществление государственного ветнадзора возложено на Россельхознадзор.

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Владимир Сидоров пояснил, что в 2019 году из районов области неоднократно поступали сигналы о массовой гибели пчел в результате обработки полей агрохимикатами. В этой связи были подготовлены корректировки в статью 7 закона в части определения оптимального порядка своевременного оповещения пчеловодов и администраций поселений о применении сельхозтоваропроизводителями пестицидов на прилегающих к пасекам территориях. Теперь пчеловоды должны согласовывать места размещения пасек и направлять уведомления физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, применяющим пестициды при возделывании сельскохозяйственных культур на угодьях, которые находятся в радиусе 7 километров от пасек. Сроки направления уведомлений: для стационарной пасеки – ежегодно до 1 апреля текущего года, для кочевой – не позднее, чем за три дня до дня ее размещения.

Отдельно оговаривается предотвращение отравления пчел химическими средствами. Для этого в законе предусмотрено оповещение аграриями пчеловодов о возникновении опасных для насекомых ситуаций. При применении пестицидов сельхозтоваропроизводители обязаны не менее чем за трое суток предупредить их через СМИ, Интернет, размещение информации в общественных местах. В оповещении указываются дата, время, место и способ обработки, наименование пестицидов.

Утвержденный депутатами закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

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