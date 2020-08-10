Задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в центре Рязани

В Рязани заключён под стражу подозреваемый в изнасиловании 35-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на пятницу, 7 августа. Во дворе одного из домов в центре Рязани обвиняемый, 1996 года рождения, напал на возвращавшуюся домой 35-летнюю женщину. Применив насилие, мужчина затащил жертву в безлюдное место и изнасиловал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Пострадавшая смогла описать насильника, оперативники задержали его в кратчайшие сроки.

Сейчас обвиняемый по решению суда отправлен в СИЗО, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.